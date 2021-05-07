Черкесск, , 15:41 — REGNUM В Карачаево-Черкесии с начала мая 2021 года растет смертность пациентов с диагнозом COVID-19. За последние сутки скончались еще два человека, а общее число случаев летального исхода от осложнений, вызванных заболеванием, достигло 80. По данным федерального оперативного штаба на 7 мая, с начала текущего месяца скончались уже шесть ковид-пациентов.

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Кроме того, за последние недели, начиная с 17 апреля, в Карачаево-Черкесии резко снизилось число выздоровевших после перенесенной болезни. Так, ежедневно за эти дни выздоравливали не более 18 человек, а в иные дни, как, в частности, за последние сутки, выписанных в связи с выздоровлением и вовсе не было зафиксировано.

По данным федерального оперштаба на 7 мая, общее число носителей коронавируса в Карачаево-Черкесии составляет 20 147 человек (+13 за последний день). Выздоровели из них 19 917 пациентов.