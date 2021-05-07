Нью-Дели, , 15:40 — REGNUM Пресс-секретарь Европейской комиссии Дана Спинант во время брифинга сообщила, что ЕС выделит 100 миллионов евро Индии на борьбу с пандемией коронавируса. Там эпидемическая ситуация вышла из-под контроля. Об этом передает Polskie Radio 24.

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«100 миллионов евро, а также кислородные маски, респираторы, аппараты для искусственной вентиляции легких мы отправим индийским властям. Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС находится в постоянном контакте с властями Индии. Стороны уже разработали механизмы передачи помощи», — заявил Спинант.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия переживает тяжелейшую волну пандемии коронавируса, которая стала настоящей гуманитарной катастрофой. За последние сутки там выявили 412 262 новых случая заражения коронавирусом. За это же время в стране еще 3980 пациентов скончались от осложнений COVID-19, а общее число умерших выросло до 230 168.