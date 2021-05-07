Челябинск, , 15:41 — REGNUM Челябинский хоккейный клуб «Трактор», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заключил соглашение с нападающим Алексеем Потаповым. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба команды из Челябинска.

Уточняется, что соглашение между «Трактором» и 32-летним хоккеистом рассчитано на двухлетний срок.

«Потапов — двукратный обладатель Кубка Гагарина, этот фактор был одним из решающих при его переходе в «Трактор». Потапов — универсальный форвард, способный сыграть как в центре, так и на краях атаки. Он неуступчив на льду, дисциплинирован, способен создать правильную атмосферу в коллективе. Планируем, что он будет играть одну из центральных ролей при игре в меньшинстве и нейтрализовывать лидеров других команд», — приводит пресс-служба слова генерального директора «Трактора» Ивана Савина.

Отметим, предыдущим клубом Алексея Потапова был омский «Авангард», в составе которого он стал обладателем Кубка Гагарина прошедшего сезона. В завершившемся сезоне игрок принял участие в 70 матчах за команду из Омска, набрав в них 11 (четыре шайбы + семь голевых передач) очков.