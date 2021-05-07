Киев, 7 мая 2021, 15:41 — REGNUM Шахтёры со всех государственных шахт Украины намерены провести 12 мая акцию протеста в Киеве. Об этом заявил 7 мая член комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным вопросам, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в ходе совещания с министром энергетики Украины Германом Галущенко.
Депутат отметил, что шахтёры требуют повышения заработной платы.
По его словам, акции протеста будут проходить также в регионах. Не исключается пребывание горняков под землёй.
Напомним, ранее Волынец сообщил о гибели шахтёра на подконтрольной Украине территории ДНР.
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