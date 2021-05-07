Киев, 7 мая, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Шахтёры со всех государственных шахт Украины намерены провести 12 мая акцию протеста в Киеве. Об этом заявил 7 мая член комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным вопросам, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в ходе совещания с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту. 1925

«12 мая шахтёры со всех регионов… приедут в Киев. Они собираются приехать на неопределенное время для решения конкретных поставленных вопросов», — сказал он.

Депутат отметил, что шахтёры требуют повышения заработной платы.

«Вопросы будут стоять очень конкретные: как выживать шахтёрским городам и семьям? Шахтёры ставят вопросы по повышению заработной платы», — сказал Волынец.

По его словам, акции протеста будут проходить также в регионах. Не исключается пребывание горняков под землёй.

Напомним, ранее Волынец сообщил о гибели шахтёра на подконтрольной Украине территории ДНР.