Воронеж, , 15:35 — REGNUM Председателем избирательной комиссии Воронежской области избран Илья Иванов, решение принято на заседании нового состава облизбиркома 7 мая, сообщили в правительстве региона. В заседании приняли участие 13 из 13 назначенных членов облизбиркома.

Кандидатуру Ильи Иванова, предложенную в соответствии с постановлением ЦИК России для избрания на должность председателя Избирательной комиссии Воронежской области, представил в режиме видеоконференцсвязи заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Затем состоялось тайное голосование, по итогам которого председателем облизбиркома избран Илья Иванов. Также избраны заместитель председателя ИКВО — Наталья Репченко, секретарь — Сергей Хорунжий, оба занимали должности в прежнем составе комиссии. Все кандидатуры были поддержаны единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля стало известно об отставке с поста председателя Воронежского облизбиркома Сергея Канищева, проработавшего в должности с 2016 года. При этом ещё в марте 2021 года ЦИК рекомендовал Канищева к переназначению на пост главы облизбиркома.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦИК предложила кандидата на пост председателя Воронежского облизбиркома