Москва, , 15:34 — REGNUM Специалисты Мосприроды заметили черного коршуна на территории парка «Ровесник» в Зеленограде. Об этом 7 мая сообщается на сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Этот вид хищных птиц занесен в Красную книгу Москвы и относится ко второй категории редкости. В данный период у этих представителей семейства ястребиных начался сезон размножения, и не исключено, что в Зеленоград птица прибыла из-за обустроенного ранее гнезда.

«Они устраивают гнезда на деревьях на высоте 10−12 метров. Коршун запоминает расположение гнезда и в следующие годы к нему возвращается, пока оно не станет старым и ненадежным. Самки высиживают по два — четыре яйца, иногда им помогают самцы», — сказано в сообщении.

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