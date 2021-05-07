Москва, 7 мая, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Заработная плата учителей, ученых и врачей является, по мнению жителей России, несправедливо низкой. Результаты исследования, проведенного сервисом по поиску персонала «Работа.ру», 7 мая приводит РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

По данным исследования, 64% опрошенных считают, что заработная плата преподавателей должна составлять до 120 700 рублей в месяц. Также 58% респондентов указали, что зарплата медиков должна быть повышена до 122 800 рублей в месяц, а ученые, по мнению 36% жителей России, должны получать в среднем 130 800 рублей в месяц.

Кроме того, 33% из числа опрошенных отметили, что несправедливо маленькая зарплата в России у спасателей и пожарных, предложив платить им около 126 900 рублей в месяц. Ещё около 25% респондентов предложили увеличить зарплату шахтерам до 134 600 рублей в месяц и до 132 700 рублей в месяц — инженерам.

Помимо этого, 22% участников исследования высказали мнение о том, что зарплата разнорабочих также несправедливо мала, и предложили увеличить ее до 97 700 рублей в месяц.

Также менее 20% респондентов отметили, что заработок продавцов (18%), грузчиков (18%), слесарей (16%), водителей (14%), электриков (12%) и строителей (11%) также недостаточен, и еще 6% высказались за повышение зарплаты механикам. В то же время за то, чтобы повысить зарплату российским чиновникам, высказался только 1% респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая стало известно, что в первом квартале 2021 года показатель реальной средней заработной платы в Подмосковье уменьшился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.