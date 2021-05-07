Прага, , 15:25 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан считает, что его страна поступила ошибочно, когда признала независимость сепаратистского Косово. Об этом он заявил 7 мая в интервью изданию «ЦорД» в преддверие визита президента Сербии Александра Вучича в Прагу.

Земан отметил, что этот вопрос он обсуждал с представителями высших законодательных органов в Чехии, но они с ним не согласились, а в условиях демократии нужно уважать мнение большинства, цитирует телеканал РТС интервью Земана.

Президент Чехии отметил, что визит Александра Вучича в Прагу будет первым официальным визитом на уровне главы государства с момента возникновения пандемии коронавируса. Земан ожидает, что этот визит укрепит долголетнее двухстороннее сотрудничество двух стран, которое достигло высокого уровня, и поспособствует углублению экономических связей.

Земан рассказал о том, что он все еще верит в необходимость расширения Евросоюза, а это подразумевает и вступление Сербии в эту организацию. По его словам, Чехия готова помочь Сербии в процессе трансформации.

Напомним, что осенью 2019 года во время официального визита в Белград Земан заявил о том, что хотел бы обсудить вопрос признания Чехией Косово на ближайшем совещании высших чешских руководителей. Позже было опубликовано сообщение чешского МИДа, согласно которому встреча с участием руководителей обеих палат парламента, премьера, глав МВД и Минобороны состоялась. Присутствующие сошлись на том, что признание Косово чешским правительством в 2008 году при игнорировании отрицательного отношения к этому парламента носило проблематичный характер. Тем не менее, они решили, что нет повода для того, чтобы Чехия пересмотрела свою позицию по поводу признания независимости сепаратистского образования.