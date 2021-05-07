Киев, 7 мая, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Визит в Киев делегации США во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном прошел не так гладко, как можно предположить по телевизионной картинке из Киева и публичным комментариям сторон, пишет 7 мая в своем материале издание «Зеркало недели».

President.gov.ua Энтони Блинкен

СМИ напоминает, что госсекретарь Блинкен по просьбе украинской стороны провел отдельные встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем, причём Прессе о них по каким-то причинам не сообщали.

«Как утверждают наши источники, «избиения младенцев» на них, впрочем как и на других встречах, не было. Хотя у представителей новой американской администрации уже и накопился некоторый объем нелицеприятных вопросов к украинским партнерам, они, похоже, не хотели начинать личное знакомство с украинским руководством с резкого тона и жестких претензий, и решили вести диалог на позитиве. Поэтому первое посещение Киева высокопоставленными представителями администрации Байдена наши информированные собеседники расценивают как «визит авансов», которые теперь необходимо отрабатывать», — утверждает издание.

«Американцы все видят и обо всем знают, и офису президента об этом известно. Там страшились, что посланцы из Вашингтона приедут с требованиями отставок, в том числе и в ближнем круге Зеленского. Но американцы, вопреки опасениям, приезжали не за головами — они просто продемонстрировали свои познания в украинском грязном бельишке и дали понять, что Украина должна выглядеть прилично, чтобы ее не стыдно было защищать», — продолжает анализировать итоги визита издание.

В материале отмечается, что украинская власть, кажется, решила, что в этот раз «пронесло», но такое мнение не соответствует реальному положению вещей.

«Не пронесло. В Америке доверяют только один раз. И если в Киеве не сделают необходимых шагов в тех сферах, на которые Вашингтон указал на самом высоком уровне уже второй раз, проблемы гарантированы — и офису Зеленского, и, к сожалению, Украине… Хотя большинство вопросов, интересующих Вашингтон в Украине, хорошо известны, важно, чтобы в Киеве понимали степень решимости, с которой новая американская администрация будет прилагать усилия для их решения. Но, похоже, понимают это не все. Возможно, именно поэтому американская сторона и согласилась на два неафишируемых тет-а-тета», — резюмирует «Зеркало недели».

ИА REGNUM напоминает, что сам Блинкен назвал свой визит на Украину, состоявшийся 6 мая, «продуктивным времяпровождением».