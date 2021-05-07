Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM Экипажи самолётов и вертолётов Западного военного округа, которые пройдут над Петербургом в День Победы, возьмут на борт фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Таким образом в воздухе над городом 9 мая будет свой «Бессмертный полк», сообщили 7 мая в пресс-службе ЗВО.

Воздушная часть репетиции парада в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Например, ведущий группы многоцелевых вертолётов Ми-8 подполковник Артем Ващанов возьмет в полёт фотографию своего деда.

В День Победы над Дворцовой площадью пройдут многоцелевые вертолёты Ми-26, Ми-8, ударные вертолеты Ми-28 «Ночной Охотник» и Ка-52 «Аллигатор», транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

Затем придёт черед самолётов оперативно-тактической авиации, среди которых многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ.