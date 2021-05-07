Казань, , 15:43 — REGNUM В Татарии с 1 апреля проходит традиционный двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий муниципальных районов и городских округов.

Самое активное участие принимают дорожные службы республики. В рамках текущего содержания они регулярно проводят санитарную очистку полосы отвода автомобильных дорог федерального и регионального значений от бытового мусора.

По состоянию на 7 мая, уже собрано порядка 4790 кубометров твердых бытовых отходов. Ежедневно в санитарной очистке принимают участие 626 человек и 173 единицы спецтехники.

Республиканские дорожные службы продолжат и впредь приводить полосы отвода автодорог в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

ИА REGNUM напоминает, в Казани продолжительные майские праздники, открытие дачного сезона и прошедшие субботники стали настоящим испытанием для регионального оператора по вывозу мусора. Отходы вывозятся ежедневно, но мусора в 2−3 раза больше, чем в прошлом году.

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