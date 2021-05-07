Москва, 7 мая, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов заявил, что площадь индивидуальных жилых домов — это не тот критерий, который будет использоваться для участия в программе ускоренной газификации. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 7 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Напомним, что ранее генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов заявил, что доведение газа до участков граждан без привлечения их средств будет возможным для домов малой и средней площади, в частности, площадь домов не должна превышать 300 квадратных метров.

«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения», — сказал Густов.

Однако министр Шульгинов заявил, что критерий площади домов не используется в программе ускоренной газификации.

«Площадь дома не является критерием для подключения к газопроводу. В мероприятиях по ускоренной газификации дорожной картой определен максимальный часовой расход газа в размере 7 кубических метров в час для физических лиц», — сказал министр.