Ульяновск, , 10:06 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области вынесен приговор местному жителю, которого признали виновным в гибели человека. Он получил 11 лет лишения свободы, сообщает региональная прокуратура.

Разбирательства начались после того, как ночью 21 февраля 2021 года в больницу с множественными телесными повреждениями был доставлен местный житель. Несмотря на усилия врачей, он скончался через несколько часов.

Следствие установило, что накануне у него произошёл конфликт с 36-летним знакомым.

«Последний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанёс жертве руками и ногами более 50 ударов по различным частям тела», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, это произошло возле одного из домов по улице Хмельницкого в Димитровграде. В ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела имеет судимость за кражу.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть человека»), назначив ему 11 лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске местный житель получил 2,5 года колонии строгого режима за нападение на мужчину в ночном клубе: он побил посетителя, с которым у него возник конфликт.

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