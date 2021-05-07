Москва, , 15:15 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразили готовность содействовать стабилизации обстановки на таджикско-киргизской границе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров.

«При обсуждении ситуации в Центрально-Азиатском регионе, в том числе в свете недавних событий на таджикистанско-киргизской границе, президенты приветствовали договорённости Душанбе и Бишкека об урегулировании конфликта политико-дипломатическими средствами, подтвердив готовность всемерно содействовать дальнейшей стабилизации обстановки», — говорится в сообщении.

Оба лидера также обменялись тёплыми поздравлениями в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне: «Подчёркнуто особое значение этой даты для народов обеих стран, которые бережно хранят память о беспримерном подвиге фронтовиков и тружеников тыла».