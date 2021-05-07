Белград, , 15:17 — REGNUM Благодаря хорошей макроэкономической и финансовой политике до пандемии в Сербии было достаточно возможностей для реализации решительных мер поддержки экономики, направленных на помощь домашним хозяйствам и предприятиям, сохранение рабочих мест и улучшение системы здравоохранения, заявил 6 мая госсекретарь министерства финансов Гойко Станивукович на заседании Экономического и финансового комитета в рамках ежегодного многостороннего экономического и финансового диалога с ЕС. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Станивукович отметил, что Сербия в течение 2020 обеспечила два крупных фискальных пакета помощи экономике и населению, оцениваемых примерно в 12,9% ВВП в 2020 году.

По его словам, в 2020 году, а также дополнительная поддержка в виде третьего пакета, который составляет 4,3% ВВП. По словам госсекретаря, общий пакет мер для поддержки экономики и населения с начала пандемии, таким образом, достиг 17,2% ВВП.