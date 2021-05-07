Москва, 7 мая, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение развитием отношений двух стран в рамках стратегического партнёрства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

«Выражено удовлетворение поступательным развитием российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество», — говорится в сообщении.

Особое внимание оба лидера уделили дальнейшему наращиванию совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, «в том числе по организации производства вакцины на территории Узбекистана».