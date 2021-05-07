Киев, , 15:14 — REGNUM Радикалу, вскидывавшему руку в нацистском приветствии в центре Киева, грозит несущественный штраф. Об этом сообщило 7 мая издание Strana.ua.

По данным журналистов, «активиста» обвиняют по статье «мелкое хулиганство». Ему грозит штраф в размере 51−119 гривен (137−320 рублей), или 40−60 часов общественных работы, либо до двух месяцев исправительных работ с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

В отношении подозреваемого составлен и передан в суд административный протокол, однако дата судебного заседания по данному делу пока не известна.

Напомним, инцидент произошёл во время неонацистского марша, посвящённого дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Один из участников марша вскинул руку в нацистском приветствии.

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