Махачкала, , 15:08 — REGNUM В Дагестане скончался от осложнений после COVID-19 еще один житель региона. Общее число жертв опасной инфекции достигло 1461 человека. С начала мая 2021 года в регионе зафиксировано шесть случаев летального исхода.

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По показателю смертности от COVID-19 Дагестан все еще занимает первое место в Северо-Кавказском федеральном округе, хотя в последние месяцы в республике ежедневно умирают от одного четырех человек, в то время как на Ставрополье каждые сутки фиксируется 4−5 погибших от опасной инфекции.

Общее число носителей коронавируса в Дагестане составило к 7 мая 32 636 человек. Из них сумели справиться с болезнью 30 255 пациентов. За прошедший день был подтвержден коронавирус еще у 45 человек, выздоровели за эти же сутки 46 пациентов.