Екатеринбург, , 15:07 — REGNUM Свердловская блогерша Кристина Журавлёва была задушена. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

По его словам, это произошло 5 апреля в ходе ссоры. А в ночь на 9 апреля её супруг, которому уже предъявлено обвинение в убийстве, вывез тело в лесной массив. Там 16 апреля её случайно обнаружил один из остановившихся поблизости водителей, который и сообщил о находке сотрудникам полиции.

Как уточнил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, мужчина четверо суток не решался избавиться от тела своей супруги. Сделал он это лишь после того, когда оно стало разлагаться.

Как сообщало ИА REGNUM, супруг женщины арестован. Он признался в убийстве.

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