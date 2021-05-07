Верховная рада Украины намерена законодательно определить принципы внешней политики
Украина, 27 декабря, 2006, 17:51 — ИА Регнум. "На сегодняшний день в
"Внешняя политика Украины в 2007 году должна быть согласованной и единой - к этому должны стремиться все ветви власти. На сегодняшний день у нас существуют разногласия только в тактике, а не в стратегии. Мы никогда не пойдем популистским путем во внешней политике", - заявил Янукович. Также он отметил, что "столкновения, возникающие между секретариатом президента, Кабинетом министров и Верховной радой относительно властных полномочий - это негатив, которого надо пытаться избегать".
Отметим, что согласно Конституции Украины внешнюю политику государства определяет президент. В частности, он назначает в правительство министра иностранных дел.