Украина, 27 декабря, 2006, 17:51 — ИА Регнум. "На сегодняшний день в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о принципах внутренней и внешней политики Украины, который поможет урегулировать все разногласия по этим вопросам между правительством, парламентом и секретариатом президента". Об этом глава украинского правительства Виктор Янукович заявил сегодня, 27 декабря, на пресс-конференции по итогам 2006 года, - сообщает корреспондент ИА REGNUM.

"Внешняя политика Украины в 2007 году должна быть согласованной и единой - к этому должны стремиться все ветви власти. На сегодняшний день у нас существуют разногласия только в тактике, а не в стратегии. Мы никогда не пойдем популистским путем во внешней политике", - заявил Янукович. Также он отметил, что "столкновения, возникающие между секретариатом президента, Кабинетом министров и Верховной радой относительно властных полномочий - это негатив, которого надо пытаться избегать".

Отметим, что согласно Конституции Украины внешнюю политику государства определяет президент. В частности, он назначает в правительство министра иностранных дел.