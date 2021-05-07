Тюмень, , 15:06 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 54 случая заражения коронавирусом. Об этом 7 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 53 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 мая коронавирусом заразились 35 490 человек. Выздоровели 33 834 человека, скончались 483 пациента с COVID-19 (на шесть человек больше, чем днём ранее).