Ташкент, 7 мая 2021, 15:06 — REGNUM Молодые режиссеры в Узбекистане получили гранты на съемку фильмов, посвященных году поддержки молодежи и укрепления здоровья населения, сообщает агентство «УзА».
Торжественная церемония вручения грантов состоялась в рамках недели «Новый Узбекистан. Новый взгляд». В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства Азиз Абдухакимов.
Специальные сертификаты получили авторы 15 лучших сценариев. В рамках церемонии также состоялся показ фильма Махлие Аскаралиевой «Галдир», беседа со съемочной командой и концерт.
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