Киев, , 15:05 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что решение о кадровых изменениях в руководстве энергетической госкомпании «Нафтогаза» были приняты в соответствии с законодательством.

НАК «Нафтогаз Украины» Gov.ua

Об этом он заявил 7 мая в эфире украинского телевидения.

«Все видели (финансовую) отчетность… украинское правительство приняло решение согласно украинскому законодательству, ротация произошла в соответствии со всеми законными процедурами», — отметил Шмыгаль.

Глава правительства признал, что обсуждал этот вопрос на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, но не стал рассказывать подробности этого разговора, отметив лишь, что «корпоративная реформа — это важный момент развития нашего государства».

ИА REGNUM напоминает, что сам Блинкен заявил, что последняя смена руководства «Нафтогаза» — «плохой сигнал и потенциальный международный вред имиджу Украины». Госсекретарь США выразил надежду, что правительство будет двигаться вперед к корпоративному управлению «Нафтогазом», которое «должно быть прозрачным, независимым и обязательно служить интересам украинцев».

Правительство Украины уволило с поста главы «Нафтогаза» Андрея Коболева 28 апреля в обход решения наблюдательного совета компании. Формальным итогом для увольнения стали убытки в 11 млрд грн, полученные НАК по итогам 2020 года.