Казань, , 15:38 — REGNUM Жителей Казани с 11 мая ожидает отключение горячего водоснабжения. По информации городской администрации, в столице республики проведут гидроиспытания, ремонт, обслуживание котельных и теплосетей.

Так, ремонт котельной запланирован: в Вахитовском, Зареченском, Приволжском районах с 11 по 24 мая, в Дербышкинском — с 12 по 15 мая, с 18 по 31 мая — в Советском районе. На время проведения работ горячее водоснабжение отключат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани в 2021 году планируют модернизировать 4 котельные, более 11 км тепловых сетей, 0,5 км сетей горячего водоснабжения, реконструировать пять зданий котельных и одну дымовую трубу, капитально отремонтировать 18 зданий и 10 дымовых труб. Также в текущем году выведут из эксплуатации котельную на улице Космонавтов, 21 с переключением потребителей на собственный источник. На эти цели выделяется 251 млн рублей.

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