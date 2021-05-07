Нижний Новгород, , 15:01 — REGNUM Из отеля «Marins Park» сегодня, 7 мая, утром экстренно эвакуировали 640 человек, в том числе 80 детей, из-за возникшего в здании гостиницы возгорания. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что пожар не представляет большой угрозы — загоревшийся мусор привел к распространению огня на площади не более 20 квадратных метров.

Пожарные потушили пожар за несколько минут, после чего работники отеля и постояльцы смогли вернуться в гостиницу.