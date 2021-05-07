Минск, , 15:00 — REGNUM Александр Лукашенко выступил 7 мая в президентском дворце на церемонии вручения госнаград, посчитав уместным «провести некоторые аналогии между событиями военного времени и теми вызовами, с которыми столкнулась Белоруссия сейчас». Об этом сообщает пресс-служба президента постсоветской республики.

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"Сегодня мы их не видим, они глубоко спрятаны и действуют иезуитскими методами, которых мы порой не знаем, и нам приходится отстраиваться на марше, — поведал Лукашенко, рассказывая о современных «врагах». — На фоне мировой ковидной пандемии в наше общество пытались внедрить еще один вирус — вирус саморазрушения. Но подавляющее большинство белорусов понимает, наследниками какого героического поколения являются. И забрать у нас право свободно жить и работать в родной стране никто и никогда не сможет».

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В официальном сообщении сказано также, что он «поблагодарил руководителей трудовых коллективов за то, что в прошлом году они быстро разобрались, в какую пропасть деструктивные силы хотели столкнуть Белоруссию». По его мнению, особую актуальность тема единения народа, патриотизма приобретает накануне праздника Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим он указал на необходимость «свято хранить память о событиях тех лет».

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«Нельзя отдать эту Победу. Она нам дорого обошлась, — сказал он на церемонии вручения наград. — Это величайшая ценность. Кто-то ценит бриллианты, золото, еще что-то. А вот это (завоеванная народом Победа. — Прим. президентской пресс-службы) бесценно».

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