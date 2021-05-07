Варшава, , 14:59 — REGNUM В Силезском воеводстве, что на юге Польши, в четверг 6 мая подтвердили три случая заражения бразильским штаммом коронавируса. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельський, передает Polskie Radio.

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«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в Силезском воеводстве у трех местных жителей был выявлен бразильский штамм COVID-19. На фоне того, что недавно нами было установлено для очага распространения индийского штамма, разнообразие вирусов в республике растет», — заявил Недзельский.

Вместе с этим, министр напомнил, что 6 мая в Польше вступили в силу новые правила карантина для лиц, приезжающих из Бразилии, Индии и Южноафриканской Республики, где широко распространены местные штаммы COVID-19. Все прибывающие оттуда лица будут проходить тест на COVID-19, и при любом его результате, в том числе отрицательном, будут обязаны пройти 7-дневный карантин. После карантина они еще раз должны будут сдать тест, и только после того, как последний покажет отрицательный результат, они смогут выйти из карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что в Польше подтверждены две вспышки индийской мутации коронавируса. В окрестностях Варшавы и Катовице выявлено 16 случаев заражения индийским штаммом.