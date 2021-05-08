Чебоксары, , 09:00 — REGNUM В Урмарском районе Чувашии установлен подозреваемый в ложном сообщении о минировании здания. Об этом говорится на сайте МВД по республике.

Информация о «минировании» поступила в правоохранительные органы 6 мая: сообщалось об угрозе взрыва здания по улице Советская в селе Урмары. Данное сообщение оказалось ложным.

В совершении преступления полицейские подозревают 37-летнего местного жителя, который ранее привлекался к административной ответственности за появление пьяным в общественных местах и ложный вызов спецслужб.

«В ходе опроса нетрезвый мужчина не смог пояснить причины своего поступка», — говорят в полиции.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 207 ч. 1 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве»).

Как сообщало ИА REGNUM, 7 и 8 февраля 2021 года по Чувашии прокатилась волна «минирования» школ. В результате было проверено почти 400 учебных заведений, информация о якобы заложенных бомбах не подтвердилась. 11 февраля поступило сообщение «о косвенной угрозе взорвать Чебоксарскую ГЭС», которое не подтвердилось.

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