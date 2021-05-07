Варшава, , 14:57 — REGNUM Заместитель министра юстиции Себастьян Калета заявил журналистам Polskie Radio, что заявления Генерального прокурора ЕС о несоответствии польского судебного законодательства нормам и правилам Евросоюза являются «атакой на независимость Польши».

«Это очередной акт политического театра. В Брюсселе в очередной раз пытаются лишить Польшу суверенитета и независимости. Мы проводим важные реформы, в том числе в судебной системе, которых ожидает от нас население. Почему мы должны отказываться от реформ и демократии? Мы обязательно будем защищать суверенитет Польши», — заявил Калета.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая Генеральный прокурор Европейского союза Лаура Кёвеши заключила, что Суд ЕС должен признать законодательство Польши о судебной системе противоречащим законодательству и принципам ЕС.

31 марта Еврокомиссия подала иск против Польши в Суд ЕС из-за проведенной в этой республике судебной реформе. По мнению Брюсселя, новое судебное законодательство Польши «подрывает независимость судей и несовместим с принципом ЕС о верховенстве права». «Новый закон позволяет Дисциплинарной палате польского Верховного суда, состав которой назначается правительством (в связи с чем её независимость очень сомнительна) влиять на решения по делам, которыми должны заниматься независимые судьи», — говорится в обращении Еврокомиссии.