Бишкек, , 14:57 — REGNUM Киргизстанские власти намерены построить водохранилище в Лейлекском районе Баткенской области. Об этом заявил министр экономики и финансов Киргизии Улукбек Кармышаков на брифинге сегодня, 7 мая.

Высокопоставленный чиновник отметил, что из бюджета уже выделили 10 млн сомов (около 8,8 млн рублей) на подготовку проектно-сметной документации по новому водоему.

ИА REGNUM напоминает, что 29 апреля 2021 года в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии произошел вооруженный конфликт между киргизскими пограничниками и таджикскими военными, в результате которого погибли около 40 и были ранены почти 150 киргизстанцев.

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