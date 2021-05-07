Марсель, Франция, , 14:59 — REGNUM Футбольный клуб «Марсель» продлил контракт со своим защитником Жорданом Амави. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба французской команды.

Также уточняется, что новое соглашение между «Марселем» и 27-летним футболистом рассчитано до конца сезона 2024/25.

При этом ранее к игроку проявлял интерес лондонский клуб «Челси» и из-за этого переговоры о продлении контракта с его нынешним клубом на тот момент зашли в тупик.

Отметим, в нынешнем сезоне Жордан Амави сыграл в составе «Марселя» в 16 матчах и отметился в них одним забитым мячом.