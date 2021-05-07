Минск, , 14:56 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране разработана собственная вакцина против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он заявил сегодня, 7 мая.

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«В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», — рассказал Лукашенко.

По всей видимости, речь идет о цельновирионной вакцине, однако деталей Лукашенко не привел.

Лукашенко отметил, что нет никаких гарантий, что уже созданные вакцины смогут помочь от новых мутаций коронавируса SARS-CoV-2. По словам президента Белоруссии, в стране есть вакцина сделанная по российским технологиям, а также вакцина сделанная по китайским технологиям.

«А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», — пояснил Лукашенко.