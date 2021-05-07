Казань, , 14:54 — REGNUM Пассажиры пригородных поездов смогут с 15 мая бесплатно провозить спортивный инвентарь. Об этом сообщает пресс-служба Пригородной пассажирской компании «Содружество».

Без оплаты жители вправе перевезти велосипеды, самокаты, сноуборды, лыжи и другой спортинвентарь, размер которого по сумме трех измерений превышает 180 сантиметров, если он не мешает проходу пассажиров.

В компании отмечают, что данные условия действуют на всем полигоне обслуживания ППК «Содружество» с целью пропаганды здорового образа жизни.

ИА REGNUM напоминает, с 30 апреля туристический поезд выходного дня объединил Пензенскую область, Мордовию и Татарию.

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