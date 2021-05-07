Ставрополь, , 14:50 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки скончались от осложнений после COVID-19 пять человек. В период с 13 апреля по 7 мая ежедневно в крае умирают от опасной болезни от четырех до пяти человек. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 1392 человек, сообщили 7 мая в федеральном оперативном штабе.

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За прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 54 жителей Ставрополья. Общее число носителей инфекции достигло 53 414 человек. Выздоровели из них 50 505 пациентов, в том числе 66 — сняты с учета и выписаны за последний день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае активными темпами идет вакцинация от коронавируса. Уже привиты более 202,7 тыс. жителей субъекта РФ.