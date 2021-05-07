Киев, 7 мая 2021, 14:52 — REGNUM На Украине выставили на продажу Львовскую исправительную колонию № 48. Об этом написал министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в социальной сети Facebook.
Он рассказал, что колонию «заморозили» в конце 2017 года. Новому собственнику не составит труда снести остатки зданий, и останется чистый земельный участок.
Напомним, ранее на Украине провалился первый аукцион, на котором продавался комплекс бывшего Ирпенского исправительного центра (№132) в Киевской области. Купить данный объект никто не захотел.
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