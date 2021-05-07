Душанбе, , 14:48 — REGNUM Правоохранительные органы Таджикистана задержали трех мужчин, которые подозреваются в причастности к преступной банде. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

По версии следствия, злоумышленники действовали в составе преступной группы и совершали разбойные нападения и убийства в Вахшской долине в 90-х годах. В МВД сообщили, что преступники совершали нападение на сотрудников полиции.

В 1995 году члены ОПГ совершили покушение на полковника Изатулло Куганова. В МВД проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.

Агентство «Авеста» сообщает, что задержанные лица — это члены группировки «Эмома», в том числе Эмомиддин Муродов, его брат Нуриддин Муродов и подельник — Саймухиддин Одинаев.