Рига, , 14:47 — REGNUM Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией Риги и другими службами работает над специальным планом обеспечения общественного порядка во время мероприятий у памятника советским воинам-освободителям Риги. Об этом сообщила пресс-служба Государственной полиции Латвии.

Представители правопорядка напомнили рижанам и гостям столицы, что из-за нынешней эпидемиологической ситуации в стране любые публичные мероприятия запрещены, в том числе у советских памятников в День Победы 9 мая.

Если будут выявлены нарушения эпидемиологических правил или общественного порядка и граждане будут игнорировать рекомендации сотрудников правоохранительных органов, будут возбуждены дела об административных правонарушениях, а размер штрафов может составить от 10 до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро для юридических лиц.

В полиции также напомнили, что использование символов тоталитарных режимов в общественных местах запрещено. За это нарушение к физическим лицам могут быть применены предупреждения или штрафы в размере до 350 евро за использование одежды с изображением флага СССР, республик СССР и нацистской Германии, символики вооруженных сил и правоохранительных органов, а также элементов такой одежды.

9 мая на улицах возле рижского парка Победы и в его окрестностях будет ограничено движение автотранспорта, в том числе остановка и стоянка. Поэтому жителям, чей маршрут ведет в сторону парка Победы, предлагается выбрать другой маршрут передвижения.

Подчеркивается, что 9 мая у памятника в Риге, так и в других местах в Латвии будет достаточно полицейских для контроля за соблюдением требований эпидемиологической безопасности. Государственная полиция Латвии призвала сограждан быть ответственными и не посещать места, где могут толпиться люди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Риге и других городах Латвии не возбраняется возложение цветов в индивидуальном порядке или семьями, но массовые мероприятия запрещены.