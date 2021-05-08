Ульяновск, , 06:35 — REGNUM Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских поручил провести независимую экспертизу смет реконструкции Ленинского мемориала. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Руководитель региона заявил, что сметы, составленные для ремонтно-реставрационных работ мемориала, проверит независимый проектировщик, потому что у него «есть серьёзные вопросы к составлению документации».

«Смету можно раздуть до небес, а можно рачительно подойти к выделенным суммам. Пока что я вижу, что за три года потрачено 2 млрд рублей, есть большой дефицит в финансировании, а работы впереди ещё непочатый край», — написал Алексей Русских.

Читайте также: Реставрацию Ленинского мемориала в Ульяновске завершат в 2022 году

По его мнению, материалы в сметах заложены «неоправданно дорогие». Он также отметил, что в настоящее время правительство разрабатывает предложения по финансированию работ, в том числе власти планируют обратиться «за помощью на федеральный уровень».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года у Ленинского мемориала обрушился деревянный навес, под завалами которого оказалась девушка. Её спасли пожарные.

Напомним, ремонт Ленинского мемориала начался в 2019 году, затраты оцениваются в 3,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета выделяется 2 млрд рублей. По последним данным, освоено 1,4 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: На жительницу Ульяновска обрушился навес у Ленинского мемориала