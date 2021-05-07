Ставрополь, , 14:41 — REGNUM В Ставропольском крае дан старт голосованию за гимн субъекта РФ. В нем может принять участие каждый совершеннолетний житель края. На суд ставропольчан представлены пять вариантов гимна, выбранные из более полусотни заявок, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

«Сегодня открывается голосование за главный музыкальный символ нашего края — Гимн Ставрополья. В оргкомитет поступило более полусотни заявок. Каждый автор вложил талант, частицу сердца и души в строки, посвященные Ставрополью. <…> Жюри проекта выбрало сразу пять финалистов. А какой из этих вариантов гимна лучший — решите вы»,— написал губернатор, приглашая к участию в голосовании всех жителей края.

Напомним, конкурс на лучший проект гимна Ставропольского края объявили региональное отделение партии «Единая Россия» и телеканал Свое ТВ. Проголосовать за лучший вариант можно до 12 июня. После подсчета голосов текст-победитель будет направлен в Думу Ставропольского края для утверждения региональным законом.

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