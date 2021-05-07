Анкасвилл, США, 7 мая 2021, 14:49 — REGNUM Турнир с участием зрителей планирует провести 11 июня организация смешанных единоборств (ММА) Bellator. Об этом 7 мая сообщили в организации.
«Планируется, что 11 июня мы сможем допустить ограниченное количество болельщиков», — приводит слова представителя организации ТАСС.
Также известно, что турнир состоится 11 июня в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). При этом организация из-за пандемии коронавирусной инфекции не проводила турниры с болельщиками в течение 15 месяцев.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля организация Bellator предложила российскому бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко выбрать соперника на следующий поединок.