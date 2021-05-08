Чебоксары, , 07:05 — REGNUM В Канашском районе Чувашии местного жителя подозревают в убийстве сожительницы, которая скончалась от ножевых ранений. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Разбирательства начались после обнаружения тела 40-летней женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления был задержан её 35-летний сожитель.

Следствие полагает, что преступление было совершено утром 5 мая в одной из деревень Канашского района. По данным правоохранителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в ходе ссоры с сожительницей из-за неприязненных отношений нанес ей множество ударов кухонным ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Злоумышленник взят под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах 40-летнюю местную жительницу подозревают в смерти её мужа, который скончался 2 мая от полученных травм. В частности, по данным следствия, у него были травмы головы, переломы лицевого скелета и множественные переломы ребер.

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