Пхеньян, , 14:51 — REGNUM Правительство КНДР ужесточило антиковидные меры в приграничных районах провинции Канвондо. Об этом сообщает еженедельная северокорейская газета Rodong Sinmun.

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Согласно опубликованным данным, дополнительные меры по борьбе с коронавирусом введены в уезде Косон провинции Канвондо.

Известно, что в статье журналисты призвали граждан обращать особое внимание на прибрежные и лесные районы, в частности на трупы животных и «необычные воздушные объекты», которые могут быть переносчиками коронавируса.

Эксперты полагают, что причиной повышенного внимания властей к данному району является пропагандистские листовки, отправленные южнокорейской общественной организацией на прошлой неделе.

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