Воронеж, , 14:31 — REGNUM Торги по выбору подрядчика для реализации проекта строительства «мега-школы» — одной из самых больших школ в Росси — объявили власти Воронежа 7 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Новая школа, рассчитанная на 2860 мест, будет возведена на Московском проспекте. Проект школы, разработанный институтом «Гипрокоммундортранс», прошел госэкспертизу в апреле, после чего была подготовлена документация для проведения торгов.

«Мы приступаем к реализации проекта, подобного которому нет не только в Воронеже, но и в целом в России. Строительство обойдется в 3,449 млрд рублей — такова начальная максимальная цена контракта. Мы бы никогда даже не подумали об объекте такого уровня и масштаба без поддержки правительства области и федерального центра. Благодаря нацпроекту «Образование» и наличию механизма софинансирования из вышестоящих бюджетов, строительство «мега-школы» стало возможным. В этом году мы его начнем», — сказал мэр Вадим Кстенин.

Заявки на участие в торгах принимаются до 1 июня, победителя планируется определить до 10 июня.

Подрядчику предстоит возвести здание с переменной этажностью в два — четыре этажа. Общее пятно застройки основного здания составит более 21 тысячи квадратных метров, его площадь в итоге будет почти 60 тысяч квадратных метров — в школе расположится 110 классов, художественная мастерская, студии хореографии, прикладного искусства, скульптуры, помещение для обжига, студия школьного телевидения, и даже — помещение планетария и астрономическая башня. На пришкольной территории расположатся площадки и для тихого отдыха, и для подвижных игр. Появится место для катания на скейтах и роликах, круговая велодорожка с резиновым покрытием, где зимой дети смогут покататься на лыжах. Предусмотрена и учебно-опытная зона с селекционным участком для полевых и овощных культур и теплицами, а также большая площадка для летательных аппаратов и квадрокоптеров. В одну смену смогут учиться 2860 детей, с ними будут работать 220 педагогов.