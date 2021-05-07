Горно-Алтайск, , 14:30 — REGNUM 7 мая у хирургического корпуса Республиканской больницы в Горно-Алтайске состоялось открытие мемориального знака, посвящённого памяти погибших на фронтах Великой Отечественной войны медиков. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава Республики Алтай.

Инициаторами создания мемориала стали Ассоциация врачей и министерство здравоохранения. Табличка с именами не вернувшихся с войны медиков была установлена возле памятной аллеи, высаженной в честь 75-летия Победы.

«На сегодня известно, что на фронт из нашего региона ушли 102 врача, 75 военных фельдшеров, 85 санинструкторов, не все из них вернулись с той страшной войны», — отметили в ведомстве.