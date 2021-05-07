Минск, , 14:30 — REGNUM «Только труд может обеспечить нам независимость и суверенитет, о которых мы говорим иногда всуе, не понимая сути и цены этого. В интернете можно заработать только тогда, когда вырастешь на земле, на фабрике, на заводе. Это аксиома, которую должен с детства знать любой белорус, нацеленный на профессиональный успех», — заявил 7 мая Александр Лукашенко, выступая на торжественной церемонии в президентском дворце.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко уточнил: лучше всего о заработках в глобальной паутине знают удостоенные наград, которых пригласили на церемонию. Обращаясь к ним, руководитель республики сказал: «Сегодня государственных наград удостоены промышленники, строители, транспортники, труженики села, инженеры, педагоги, деятели культуры. А также целая группа доблестных офицеров Комитета государственной безопасности, которые делают все, чтобы наши граждане могли спокойно жить, работать и растить детей под мирным небом».

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