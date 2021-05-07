Киев, , 14:25 — REGNUM На предстоящем саммите НАТО, который запланирован на 14 июня, Украина не получит план действий для членства (ПДЧ) в альянсе.

Об этом пишет экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в материале для издания «Новое время», рассуждая об итогах визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. Материал опубликован сегодня, 7 мая.

Огрызко считает, что каких бы договоренностей не достигли Зеленский и Блинкен по этому вопросу, есть как минимум 4 страны, которые будут оппонировать утверждению ПДЧ НАТО для Украины.

«Есть шаги, которые может сделать наша власть, чтобы вопрос ПДЧ перешел в практическую плоскость. План банальный и простой — это калька с того, как Украина получила безвизовый режим. Тогда тоже было много разговоров о том, что сначала нужно сделать реформы. Эти все задачи в какой-то момент были сведены в простой план… то же самое надо сделать и сейчас. Я надеюсь, что это тоже было темой разговора с госсекретарем», — заявил дипломат.

Он также посоветовал Киев сначала согласовать этот план именно с США (как ведущей силе в НАТО) — «с просьбой его критически проанализировать, возможно, добавить или отнять что-то».

«Потом можно обсудить его с другими союзниками, согласовать, и тогда это станет той «дорожной картой» для того, чтобы ПДЧ, после выполнения Украиной пунктов, стал автоматическим решением. В таком случае никто в НАТО не откажет, потому что что-то не было сделано», — резюмировал экс-глава МИД.

ИА REGNUM напоминает, что по официальной информации в ходе встречи с Блинкеном президент Зеленский выразил надежду, что на саммите НАТО 14 июня начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий по членству в Альянсе, после чего попросил «содействия США в начале этого процесса». До этого в Киеве заявляли, что рассчитывают 14 июня получить ПДЧ НАТО, а не только начать соответствующую дискуссию.