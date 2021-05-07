Москва, , 14:24 — REGNUM Роскомнадзор направил в адрес компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять ограничение доступа к приложению «Улица Героев». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — говорится в сообщении пресс-службы.

В РКН подчеркнули, что любые действия, направленные на замалчивание и искажение памяти о решающем вкладе солдат Красной Армии в победу над фашизмом и их героическом подвиге, являются недопустимыми.

Также ведомство потребовало от Google проинформировать о снятии ограничений и объяснить причины их введения.