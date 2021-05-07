Ростов-на-Дону, 7 мая 2021, 14:23 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту похищения ребёнка. Подозреваемый задержан, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 7 мая.
Инцидент произошёл в Морозовске. Как полагают следователи, 5 мая пьяный мужчина на улице Осипенко увидел пятилетнюю девочку, возвращавшуюся домой с детской площадки. Он отвёл ребёнка в заброшенный дом на соседней улице. Через 15 минут злоумышленник отпустил девочку, услышав голоса её родителей. Решается вопрос об аресте мужчины.
Иных противоправных действий в отношении девочки не совершалось.