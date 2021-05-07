Киев, 7 мая 2021, 14:41 — REGNUM «Друзья и партнёры» Украины должны сильнее давить на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 мая на совместной пресс-конференции с главами МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.
По его словам, Украине хотелось бы сделать «более эффективными» переговоры по Донбассу в «нормандском формате».
По мнению Кулебы, нужно добиваться согласия России на расширения «нормандского формата», а для этого другим странам следует помогать Германии, Франции и Украине сильнее давить на РФ.
Министр также назвал Россию «политической пандемией» наподобие COVID-19, охватившей Европейский союз:
Напомним, ранее Кулеба пригласил Бельгию, Нидерланды и Люксембург присоединиться к так называемой «Крымской платформе», целью которой является «возвращение» Крыма в состав Украины.
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